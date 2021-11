O assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Rio Claro, Paulo Meyer, reuniu-se nesta semana com equipe da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meyer foi recebido por Aracélia Costa, secretária executiva da pasta. A reunião foi realizada para realinhamento das parcerias do município de Rio Claro com o governo estadual focados em programas de empreendedorismo e empregabilidade para as pessoas com deficiência.

Aracélia Costa confirmou presença no primeiro Fórum de Enfrentamento à Violência Contra Meninas e Mulheres. Ela participará da mesa temática “Violência contra a mulher com deficiência: direitos, desafios e a importância do trabalho da rede de proteção”, compartilhada com a advogada Viviane Limongi. O fórum será realizado dia 02 de dezembro, na Faculdade Anhanguera de Rio Claro.

De acordo com Paulo Meyer, “inúmeros programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência já são desenvolvidos em nosso município, e pudemos na reunião planejar novas parcerias e programas para transformar Rio Claro em uma cidade mais inclusiva”. Meyer também destaca a atenção que a secretária de estado Célia Leão dedica à Rio Claro. “A equipe da pasta se mostra sempre disponível às demandas de nossa cidade”, conclui.