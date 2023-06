Queen Music Tribute é uma das atrações do festival.

Festival, de sexta-feira a domingo, terá ainda Playmohits, Queen Music Tribute, Samba D’Aninha, Monalizza, These Days e 288 Crew

De sexta-feira (23) a domingo (25), Rio Claro realiza festival Rango e Rock que terá, entre várias atrações, show de Zeca Baleiro junto com a Orquestra Filarmônica Rio-clarense. As apresentações serão no Espaço Livre do Centro, na Avenida Visconde do Rio Claro entre as avenidas 10 e 12.

Não haverá cobrança de ingressos nos três dias do evento, que faz parte das comemorações de aniversário do município. Rio Claro completa 196 anos no sábado, 24 de junho. O Rango e Rock tem início nesta sexta-feira com a banda Playmohits tocando grandes clássicos dos anos 80, a partir das 19h30. Depois, às 20h30, tem Queen Music Tribute, banda cover da celebrada banda britânica Queen.

No sábado, 24 de junho, aniversário da cidade, a comemoração tem início às 13 horas com Samba D’Aninha. Às 17 horas sobe ao palco Monalizza, que faz covers de Tim Maia. A partir das 20h30 o público verá show da banda These Days tocando covers de Bon Jovi.

No domingo (25) é a vez de Zeca Baleiro subir ao palco juntamente com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, às 19h30. Depois tem discotecagem em vinil com 288 Crew.

O festival terá várias opções gastronômicas para o público. Food Trucks estarão no local vendendo comidas e bebidas. Também haverá espaço kids para as crianças se divertirem.

O festival Rango e Rock tem recursos da lei de incentivo à cultura do governo federal, e realização da Whirlpool, Orquestra Filarmônica de Rio Claro e prefeitura de Rio Claro por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura. O apoio cultural é da Casa do Construtor e Talk Link. A produção é de Baum Produtora Cultural e do Ministério da Cultura.