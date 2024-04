O grupo Body and Soul celebra a música da cantora e compositora Amy Winehouse, falecida em 2011, com um show que executa na íntegra o icônico disco da artista inglesa, Back to Black, lançado em 2006. A apresentação acontece no Teatro do Sesi Rio Claro (avenida M 29, 441, Jardim Floridiana), nesta sexta-feira, dia 26/04, sexta-feira, às 20h.

O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora, é gratuito e aberto ao público geral. Para reservar o ingresso, é preciso acessar a plataforma Meu Sesi pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Basta fazer o cadastro no sistema e selecionar a unidade Rio Claro para garantir os bilhetes.

Vencedor de cinco prêmios Grammy, o álbum Back to Black foi eleito pelo jornal The Guardian como melhor disco do Século 21. O disco revelou ao mundo o talento singular de Amy Winehouse como compositora, cantora e performer, colocando no panteão da música pop canções como Rehab, You Know I’m No Good, Back to Black e Tears Dry on Their Own.

O Body and Soul é formado pela jovem cantora Nil Guimarães e pelos experientes músicos Duda Lazarini (bateria), Carlito Rodrigues (baixo), Celso Lopes (guitarra), Leandro Cunha (piano), Marcelo Toledo (sax) e Manga Morais (trompete). O grupo apresenta o clássico álbum com muita energia e alma, com arranjos inventivos, mesclando a criatividade do jazz, o espírito do soul e a força do rock.

SERVIÇO – Body and Soul (Amy Winehouse Tributo), 26/04, às 20h, no Teatro do Sesi Rio Claro (avenida M 29, 441, Jardim Floridiana). Duração: 60 minutos. Classificação livre. Gratuito. Reserva de ingressos pela plataforma Meu Sesi (www.sesisp.org.br/eventos).