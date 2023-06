Banda Monalizza, tributo ao Tim Maia, é uma das atrações sábado (24) no Festival Rango & Rock no Espaço Livre da Avenida Rio Claro. O evento é gratuito.

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 23 a 28 de junho. A seleção de opções para o aniversário de Rio Claro é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (23)

SHOPPING – O tradicional Arraiá Junino do Shopping Rio Claro continua nos dias 24 e 25 de junho com shows especiais na Praça de Alimentação e oficinas temáticas para as crianças, em parceria com a Brincares, além da participação de uma quadrilha itinerante pelo mall no dia 24. Os shows especiais do fim de semana ficam por conta de Everton Agus, nesta sexta, a partir das 19h30, com repertório de sertanejo universitário e raiz, e no sábado, a partir das 13h, têm xote, forró e sertanejo com o cantor Alex Sander. E não faltam atividades para as crianças no Arraiá do Shopping: até 25 de junho, no período das 14h às 18h, acontecem oficinas de maçã do amor, customização de chapéu e pipoca gourmet, respectivamente. As oficinas são gratuitas e acontecem próximo ao cinema.

RANGO E ROCK – O Rango e Rock tem início nesta sexta-feira com a banda Playmohits tocando grandes clássicos dos anos 80, a partir das 19h30. Depois, às 20h30, tem Queen Music Tribute, banda cover da celebrada banda britânica Queen.

EXPOSIÇÃO – A artista plástica Lucia Pedroso volta a expor suas pinturas a óleo no Shopping Rio Claro. A exposição Lu Pedroso Artes – Arte em Tela traz obras recentes, em quadros que retratam cenas do cotidiano, natureza morta e objetos pintados. No espaço ao lado do deque, no horário de funcionamento do Shopping, de segunda a sábado, das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados, das 13 às 19 horas.

SÃO JOÃO BATISTA – Tradicional quermesse em homenagem ao Padroeiro São João Batista, com música ao vivo todos os dias, segue nesta sexta, sábado e domingo. Festa tem início a partir das 19 horas, com muitas comidas típicas, doces, bebidas, área kids e muito mais! Na Praça da Liberdade, localizada na Rua 6, entre avenidas 3 e 5, no Centro.

CASCALHO – Tradicional Festa Junina de Cascalho acontece neste final de semana, entre sexta, sábado e domingo, com diversas atrações. Na sexta, a partir das 19h30, acontece o bingo da Padroeira. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cascalho. Informações pelo telefone (19) 3546-2440.

SÁBADO (24)

DESFILE CÍVICO – No dia em que completa 196 anos, o município de Rio Claro realiza um desfile cívico no entorno do Jardim Público. Estudantes, corporações civis e militares, fanfarra, automóveis e grupos de terceira idade participarão do desfile, que terá início às 9 horas. Aproximadamente 4.000 participantes irão desfilar a partir da esquina da Avenida 3 com Rua 4 e contornarão o Jardim Público para concluir o percurso na Avenida 1.

SHOW DE ANIVERSÁRIO – A prefeitura preparou uma série de atrações para comemorar os 196 anos da cidade. Não haverá cobrança de ingresso. As apresentações serão ao lado do aeroporto municipal. A primeira apresentação será da banda Balaio de Gato, às 13 horas. Na sequência se apresentarão a DJ Larissa Zanão e o cantor Julio Neri. Às 19 horas, a atração será o Night Glow, um espetáculo de cores com balões da Copa Brasil de Balonismo que permanecerão acesos no chão. Para o período da noite estão previstas ainda outras duas atrações musicais, com DJ Baba e show da dupla Lipe & Lyan.

RANGO E ROCK – O evento Rango e Rock segue no Espaço Livre da Avenida Visconde. No sábado, 24 de junho, aniversário da cidade, a comemoração tem início às 13 horas com Samba D’Aninha. Às 17 horas sobe ao palco Monalizza, que faz covers de Tim Maia. A partir das 20h30 o público verá show da banda These Days, tocando covers de Bon Jovi.

BATOVI – Os moradores do Distrito de Batovi terão a oportunidade de comprar produtos recém-chegados da horta e saborear gastronomia de qualidade neste sábado (24) na primeira edição do Dia de Feira. O evento será realizado das 13 às 21 horas na antiga estação ferroviária de Batovi.

PAZ NA CIDADE – O Parque do Lago Azul recebe a 23ª edição do Projeto Paz na Cidade. O evento, promovido pela Igreja do Evangelho Quadrangular, une a pregação do Evangelho com apresentações musicais, dança e prestação de serviços. Para as crianças, a programação oferece brincadeiras e distribuição de guloseimas. A partir do meio-dia. O destaque do evento fica por conta da apresentação do pregador Luo.

CASCALHO – Tradicional Festa Junina de Cascalho acontece neste final de semana, entre sexta, sábado e domingo, com diversas atrações. No sábado, a partir das 19 horas tem missa na igreja; às 19h30 tem início a quermesse no salão paroquial e na praça, com apresentações musicais e quadrilha. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cascalho. Informações pelo telefone (19) 3546-2440.

GINÁSTICO – Sábado tem Feijoada com Samba no Grupo Ginástico Rioclarense, a partir das 12 horas, com música ao vivo de Kalu e os Bambas. Crianças até 10 anos não pagam. Adesões para associados e amigos têm o valor de R$ 50,00. No dia do evento R$ 60,00. O GG fica na Rua 2,941, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3522-3344.

ADOTE – Sábado tem feira de adoção de pets da Matilha SRD, a partir das 10 horas, no estacionamento da loja Casa e Vida, localizado na Avenida 23, 1.459, no Bairro do Estádio.

DOMINGO (25)

RANGO E ROCK – No domingo (25) é a vez de Zeca Baleiro subir ao palco juntamente com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, às 19h30. Depois tem discotecagem em vinil com 288 Crew. O festival terá várias opções gastronômicas para o público. Food Trucks estarão no local vendendo comidas e bebidas. Também haverá espaço kids para as crianças se divertirem.

HIP-HOP – O evento Hip-Hop a Milhão 11ª edição – Mulheres que Brilham acontece no domingo, a partir das 16 horas, no CEU Mãe Preta, na Avenida 1-MP, 159. Haverá Batalha dos Campeões, DJ, shows, B. Girls, grafite, musicoterapia, psicologia e gincana.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h30, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

CASCALHO – Tradicional Festa Junina de Cascalho acontece neste final de semana, entre sexta, sábado e domingo, com diversas atrações. No domingo a festa começa cedo. A partir das 8 horas, até as 10h, tem missa na igreja e a quermesse começa a partir das 11 horas, no salão paroquial e na praça, com música ao vivo. Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Cascalho. Informações pelo telefone (19) 3546-2440.

QUARTA -FEIRA (28)

OAB – Palestra com o tema “Governança Socioambiental e corporativa” acontece no dia 28 de junho, a partir das 19 horas, na Casa do Advogado, na Avenida 7, 466, no Centro de Rio Claro. O evento será comandado por Danielle Mendes Thame Denny, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Informações sobre inscrições (19) 3534-0414.

MISS RIO CLARO – As inscrições para o concurso Miss Rio Claro 2023 já estão abertas e as vagas são limitadas. Para participar é preciso ter seis anos, mas não há limite máximo de idade. Segundo a organização do evento, as participantes serão divididas em categorias. Para realizar a inscrição e também para obter mais informações, o telefone é (19) 99740-7064, com Marquinho. Não há cobrança de taxa de inscrições.