Shopping está todo ambientado com o tema das festas.

Evento tem shows especiais na Praça de Alimentação e oficinas infantis gratuitas

O tradicional Arraiá Junino do Shopping Rio Claro continua nos dias 23, 24 e 25 de junho com shows especiais na Praça de Alimentação e oficinas temáticas para as crianças, em parceria com a Brincares, além da participação de uma quadrilha itinerante pelo mall no dia 24.

Os shows especiais do fim de semana ficam por conta de Everton Agus, na sexta, a partir das 19h30, com repertório de sertanejo universitário e raiz, e no sábado, a partir das 13h, têm xote, forró e sertanejo com o cantor Alex Sander.

E não faltam atividades para as crianças no Arraiá do Shopping: de 23 a 25 de junho, no período das 14h às 18h, acontecem oficinas de maçã do amor, customização de chapéu e pipoca gourmet, respectivamente. As oficinas são gratuitas e acontecem próximo ao cinema.

“O Shopping está todo ambientado com o tema das festas juninas para receber os clientes durante o período do Arraiá do Shopping Rio Claro, que tem atrações especiais para os adultos e para as crianças no fim de semana, de 23 a 25 de junho, com muita música, comidas típicas e oficinas infantis”, destaca Nancy Wanderley, Coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro.