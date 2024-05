A Polícia Civil de Rio Claro registrou uma ocorrência de adulteração de veículo automotor, que ocorreu no último dia 9 de abril, no Jardim São Paulo. A vítima, uma mulher de 69 anos, relatou ter recebido indevidamente três multas no final de abril, referentes à sua caminhonete Fiat Strada Treck prata, com placas de Rio Claro. O veículo foi identificado como clonado, conforme registrado na ocorrência. No momento em que as multas foram emitidas, a vítima encontrava-se no Portal dos Nobres, em Ipeúna. O registro da ocorrência foi feito às 10h45 da manhã dessa terça-feira (07), na delegacia, durante o plantão policial.

Outro caso reportado envolveu um furto seguido de estelionato, ocorrido às 13h35 do último dia 6 de maio, no Jardim Kennedy, região sul de Rio Claro. A vítima, uma idosa de 70 anos, sofreu um prejuízo de R$ 3.370,00, retirados via Pix. Ela descobriu três contratos de empréstimo em seu nome, datados do dia 12 de abril, nos valores de R$ 814,18, R$ 378,00 e R$ 6.630,85. O registro da ocorrência foi feito às 12h25 de terça-feira, também durante o plantão policial.

Além disso, um furto de aparelho celular ocorreu às 14h30 dessa terça-feira, dentro de um estabelecimento comercial, um bar, localizado no bairro Cervezão, região norte de Rio Claro. O proprietário, um homem de 76 anos, relatou que um indivíduo solicitou um refrigerante e, durante o momento de distração, seu celular foi subtraído.