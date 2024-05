A Rubber Soul Beatles apresenta um novo espetáculo na cidade de Rio Claro. Com um repertório cheio de novidades, a banda da Cidade Azul, que marca presença no cenário nacional e internacional com covers dos músicos de Liverpool, realizará seu novo show ao lado de uma orquestra, no próximo dia 11, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, a partir das 21 horas.

O Rubber Soul in Concert trará para os fãs do grupo muita qualidade musical e uma experiência diferenciada. As canções que marcaram e seguem marcando gerações serão apresentadas com arranjos originais.

No repertório: I Want To Hold Your Hand, Help!, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club band, Let It Be, Twist and Shout, Hey Jude, e muitas novidades!

A Rubber Soul Beatles está entre as principais bandas que prestam tributo aos Beatles participando anualmente dos principais festivais de Beatles no mundo, como o Abbey Road On The River, nos Estados Unidos e a International Beatleweek, na cidade de Liverpool, terra dos Beatles! A banda já impressionou até mesmo Geoff Emerick e Tony Bramwell, dois grandes nomes que já trabalharam para os Beatles.

Você quer prestigiar ao show? É possível fazer a compra pelo site Mega Bilheteria, Outras Histórias Sebo e Gibeteria, na Rua 6, 1237, no Centro ou na Loja Kids Tok, no Shopping Rio Claro.

SORTEIO

O JC está sorteando dois pares de ingressos para quem mandar “EU QUERO” para o telefone (19) 99842-1255. O anúncio dos nomes acontece no dia 9 de maio, durante o Jornal da Manhã, a partir das 8 horas, transmitido pelo Youtube e Facebook do Jornal Cidade ou pelo rádio, na FM 106.1.