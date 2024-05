Imagem ilustrativa

Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 03 a 05 de maio. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (3)

CANTATAS – O Shopping Rio Claro promove sua tradicional Cantata Especial de Mães no período de 3 a 11 de maio, com apresentações de corais formados por crianças, jovens e adultos da cidade, atraindo um grande público. Nesta sexta, a apresentação é às 19h30, com Coral Recanto Ana’s Park. No sábado, às 18 horas é a fez de Aba Assistencial Libras e às 19h30 Coral da Guarda Mirim.

PIRACICABA – Com 38 anos de carreira, Francis Bringell se apresenta pela primeira vez na cidade, nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Sesc, trazendo para o público um repertório eclético que envolve músicas nacionais e internacionais de artistas como Gonzaguinha, Antônio Marcos, Dolores Duran, Wando, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Tim Maia e muito mais. Ingressos são vendidos no local, na Rua Ipiranga, 155, no Centro de Piracicaba.

MERCADÃO – Tem Kalu e os Bambas nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, animando a noite no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

SUJINHO’S – Tem Palatin e Kako, tocando o melhor do rock nacional e internacional a partir das 21 horas, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – A dupla Viber faz show ao vivo nesta sexta-feira, para animar a noite dos presentes no Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MISSA – Celebração aos pés da cruz de Cristo, a partir das 19h30, com Pe. César, trazendo o tema da ansiedade a ser discutido. Na Rua 6JG, 292, no Jardim Guanabara II, na Paróquia Espírito Santo.

SÁBADO (4)

Segue neste final de semana, no sábado e domingo, a partir das 18 horas, a 13ª Festa Italiana de São Luís Orione. São muitas opções de comidas típicas, música ao vivo, espaço kids para as crianças e entrada gratuita. A festa acontece na Capela de Santa Luzia, na Avenida 24-A, no bairro Bela Vista, em frente a Unesp.

UNESP – Acontece neste sábado, a partir das 9 horas, no Jardim Público de Rio Claro, o evento Praça da Ciência, da Unesp de Rio Claro. Terá atividades, apresentações, exposições e muito mais. Estarão presentes os alunos dos cursos de graduação em bacharelado em ciências da computação, engenharia ambiental, física, geografia, geologia, matemática, ciências biológicas, ecologia, educação física e pedagogia.

AUTODOTE – Mais uma edição da Feira de Adoção Audote acontece neste sábado, das 9 às 12h30, na Praça de São Benedito, na Avenida 13 com a Rua 9, em Rio Claro. Interessados em adotar precisam portar documento pessoal com foto, comprovante de endereço, fotos da residência, guia ou caixa de transporte.

PEDÁGIO – Voluntários da Oncologia realizam pedágio beneficente para arrecadação de leite na Praça Dalva de Oliveira, das 8 às 17 horas, em prol da santa Casa de Misericórdia de Rio Claro.

JANTAR DAS MÃES – O Grupo Ginástico Rio-clarense realiza neste sábado, a partir das 19h30, a terceira edição do Jantar em Homenagem ao Dia das Mães, com um show musicial “Uma Noite em Nova York com Frank Sinatra” e a Orquestra Filarmônica de Rio Claro e Eriko Santana. O evento pede traje social e as últimas adesões estão à venda. Mais informações na secretaria do clube, localizado na Rua 2, entre as avenidas 3 e 5, no Centro. Telefone (19) 3522-3344.

MERCADÃO – O agito é grande no Mercado Municipal de Rio Claro neste sábado. A partir das 14h30 tem música ao vivo com Pago10 e no fim do dia, a partir das 18h30, show com Maka. Na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

SESC PIRA – Herbalismo na horta: plantas medicinais e partes vegetais. A partir da prática de colheita na horta, os participantes irão explorar as diferentes partes vegetais, aprendendo as técnicas utilizadas para colher, higienizar e desidratar as plantas, visando aproveitar da melhor forma possível seus princípios ativos. Com Malú Pereira, herbalista e educadora ambiental. Nos dias 4 e 18, sábados, 10h às 11h30, na horta, no Sesc Piracicaba, localizado na Rua Ipiranga, 155, no Centro.

CHOPP E CIA – Trio D’anada é quem anima a noite de sábado, a partir das 19 horas, no Chopp e Cia, na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

DOMINGO (5)

Show com banda Garga Groove Gang. Releituras de canções são interpretadas com o swing da banda e seu naipe de metais, a partir das 15h30, no Sesc Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro, no Sesc Piracicaba.

FEIRA DAS PRETAS – Acontece neste domingo, a partir das 11 horas, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, a edição da Feira das Mães, realizada pelo coletivo Feira das Pretas com alimentação, artesanato, espaço kids e atrações culturais. A partir das 12h terá paella caipira, no valor R$25,00 o prato e há um limite de 50 pessoas.

SERESTA – A tradicional Seresta, realizada pelo Grêmio dos Seresteiros de Rio Claro, acontece a partir das 10h, na Sociedade Philarmônica, localizada na Rua 5 com Avenida 5, no Centro. Entrada gratuita.

TEATRO – Espetáculo Dalva, a Estrela! será apresentado no domingo, a partir das 16h30, no Centro Cultural “Roberto Palmari”, na Rua 2, 2880, na Vila Operária. O evento é pago.

QUATRO E MEIA – Criada há sete anos como uma ação entre amigos, Os Ned’s levam o melhor do pop/rock nacional ao palco do Projeto Quatro e Meia nesse domingo (5), no Lago Azul de Rio Claro. A apresentação começa às 16h30 e não há cobrança de ingresso. A banda é formada por Jairo (Gordão) no vocal, Marcelo (Einstein) na guitarra, Miquéias (Tripa) no baixo e Nelson (Ned) na bateria.

MERCADÃO – Tem muito samba de qualidade a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, o grupo Batucada Boa. O espaço fica na Rua 8, 1345, no Centro da cidade, com diversas opções gastronômicas e espaço agradável para toda família.

SESC PIRA – Show com banda Garga Groove Gang. A banda reverencia a música funk e soul produzida no Brasil na década de 70, e outros clássicos atemporais. Di Melo, Tim Maia, Hyldon, Tony Tornado, Jorge Ben, Cassiano, são alguns dos nomes que compõem o repertório. As releituras das canções são interpretadas com o swing da banda e seu naipe de metais, a partir das 15h30, no Sesc Piracicaba, na Rua Ipiranga, 155, no Centro.

VETERANOS – Irmãos Patheys são a atração deste domingo, a partir das 15 horas, na Sociedade Beneficente Cultural Dançante veteranos de Rio Claro, na Avenida 8, 979, com a Rua 10, no bairro Santa Cruz.

CLUBE DE CAMPO – Acontece neste domingo, das 11 às 15 horas, na Marquise da Sede Social do Clube de Campo, mais uma edição da Feira do Sócio Empreendedor – Especial Dia das Mães, com música ao vivo e muita diversão. O Clube fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro.

SUJINHO’S – Madeira Moreno anima a noite de domingo, a partir das 21 horas, no Sujinho’s, na Avenida 24-A, na Bela Vista, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Tem Domingo de viola com Fabrício, a partir das 19 horas, no Chopp e Cia, com muito sertanejo de qualidade e animação. Na Rua 2 com Avenida 5, no Centro da cidade.

ADESÃO – Capela Santo Antônio da Vila Paulista realiza no dia 19/05 uma feijoada para lá de especial e saborosa. As adesões estão sendo vendidas por R$55,00 e o serviço de retirada será na Rua P-4, entre as avenidas P-23 e P-25, a partir das 11h30. Informações pelo telefone (19) 2111-5687.