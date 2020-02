Quadrilha de RC é presa enquanto tomava café da manhã após roubo

A Polícia Militar de Rio claro prendeu na manhã de ontem (27) uma quadrilha que assaltou uma residência no Jardim Bela Vista. Cinco criminosos, três homens e duas mulheres, participaram da ação que acabou de maneira frustrada para os bandidos.



Como aconteceu



A família (dois adultos e uma criança) acordou por volta das 3 horas da manhã já com os três bandidos dentro do imóvel. Eles estavam armados e amarraram as vítimas. Sob ameaças exigiam dinheiro, perguntavam de armas, joias e outros objetos.



Após selecionarem o que queriam roubar, carregaram dois veículos das vítimas que estavam na garagem, um Pálio Weekend e uma caminhonete Hilux e fugiram. Quando os adultos conseguiram se soltar chamaram a polícia que foi até o local, coletou dados e saiu em patrulhamento.



A prisão



Pelo Jardim São Paulo II, em uma lanchonete, uma equipe da Polícia Militar viu três homens e duas mulheres tomando café da manhã por volta das 6 horas. Os PMs desconfiaram do grupo e resolverem averiguar. Ao ver que seria abordado o grupo tentou fugir mas sem sucesso. Durante busca pessoal e em um veículo Gol que eles estavam foram encontradas as chaves e documentos dos dois veículos levados da residência, alguns cosméticos e uma touca ninja.



Ao serem questionados, afirmaram não saber como chaves e objetos estavam ali. Quem confessou tudo foram as duas jovens que contaram que elas e os três criminosos foram até a residência e enquanto eles praticavam o roubo elas ficaram do lado de fora dando cobertura. Na sequência afirmaram que os carros levados da família foram abandonados em uma estrada de terra próximo a SP-191 e os objetos deixados em uma casa no Regina Picelli. Após buscas, o Pálio foi localizado ainda pela manhã. As armas utilizadas no crime não foram encontradas.