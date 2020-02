Projeto musical na Praça Dalva de Oliveira retorna neste domingo

Quem gosta de ouvir música de qualidade não pode perder neste domingo, dia 9, o retorno do projeto que leva música ao vivo na Praça Dalva de Oliveira, das 19h às 21 horas. O cantor Amauri é quem comanda o repertório para animar a noite do público. Com acesso gratuito, o projeto musical na Praça Dalva é uma iniciativa da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo (Setur).

O titular da Setur, Ronald Penteado, aponta que esta é mais uma oportunidade de diversão gratuita no espaço público. “É muito importante que as famílias e todos que admiram música de qualidade prestigiem a apresentação na Praça Dalva. É mais uma opção de lazer gratuito para o público”, destaca o secretário.

Com músicas e estilos variados, o cantor Amauri reúne grande público todos os domingos ao se apresentar na Praça Dalva. Além de canções como “A Volta do Boêmio”, “Trem das Onze”, “Esperando na Janela”, “Esse cara sou eu” e “Detalhes”, destaque, é claro, para as músicas da cantora rio-clarense Dalva de Oliveira. Referência no mundo artístico, ela foi considerada o rouxinol brasileiro e se destacou como uma das Rainhas do Rádio.

A Praça Dalva de Oliveira, um dos importantes pontos de encontro de Rio Claro, conta ainda com Espaço Família cujo playground proporciona momentos de lazer e diversão para as crianças e seus familiares.

As apresentações musicais na praça acontecem todos os domingos, gratuitamente, das 19h às 21 horas. A Praça Dalva fica na Avenida Tancredo Neves com Rua 14.