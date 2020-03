Primeira parcela e cota única do IPTU vencem dia 10 de março

Em Rio Claro, o prazo para pagamento da primeira parcela da cota única do IPTU 2020 e também da primeira parcela vence no dia 10 de março. Até a data de vencimento os contribuintes que pagarem à vista garantem 10% de abatimento no valor total do carnê. Já quem paga a prazo recebe 3% de desconto no valor de cada parcela paga em dia.

“Além de ficar em dia com os tributos, a população também economiza pagando no prazo”, observa Gilmar Dietrich, secretário municipal de Economia e Finanças, lembrando que a prefeitura prorrogou o prazo até 10 de março para possibilitar que mais pessoas realizem o pagamento antes do vencimento. No mês de março também vence a segunda parcela do IPTU.

O imposto está sendo recebido na Caixa Federal e casas lotéricas, e quem for correntista também pode pagar nos caixas eletrônicos ou internet banking do Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e na cooperativa de crédito Sicoob.

As guias de pagamento do IPTU deste ano estão à disposição dos contribuintes desde o início de janeiro, quando o município disponibilizou esse material no site da prefeitura. A administração municipal confeccionou quase 98 mil carnês para distribuição.