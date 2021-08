Nesta terça-feira (31) Rio Claro continua vacinando contra a Covid quem tem de 15 a 17 anos. A primeira dose da vacina também será aplicada nos adolescentes de 12 a 14 anos que tenham deficiência ou comorbidade e em gestantes e puérperas a partir de 12 anos. No caso dos jovens com comorbidade é obrigatória a apresentação de laudo médico indicando a comorbidade ou de receituário de medicação de uso contínuo.

O atendimento será nos quatro locais de vacinação a partir das 8 horas. O Centro Cultural atenderá até as 19 horas; os postos da Unimed (Rua 12) e do Santa Filomena (no shopping) até as 13 horas; e o São Rafael até o meio-dia. Também nos quatro postos de vacinação será aplicada a segunda dose da Coronavac/Butantan em quem foi vacinado até 10 de agosto. Já a segunda dose da Oxford/Astrazeneca será aplicada exclusivamente no Centro Cultural. Serão vacinadas as pessoas que receberam a primeira dose desta vacina até 10 de junho.

Para a segunda dose é necessário apresentar o comprovante da primeira dose. Os adolescentes devem ir se vacinar acompanhados de uma pessoa maior de idade. Para a vacinação com primeira dose é importante que o jovem tenha realizado cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Todos que forem ser vacinados devem levar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência em Rio Claro.