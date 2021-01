Na noite de ontem, quarta-feira 6 de janeiro, o governador do Estado de São Paulo João Doria anunciou que suspendeu o aumento da alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre insumos agropecuários e outros itens que impactam os custos de produção do setor.

No entanto, a decisão, não evitou protestos em muitas cidades do Estado. O “tratoraço”, que já estava agendado para a manhã de hoje (quinta-feira 8), aconteceu pois os produtores rurais não recuaram diante do anúncio do governador: “Estamos dispostos a mostrar a nossa força. Com a pandemia já estávamos passando por crise e em agosto do ano passado o governador veio com essa decisão de aumento do ICMS em vários produtos e insumos. Não podíamos nos calar diante de tal fato pois potencialmente iria elevar os preços de alimentos, combustíveis e até energia elétrica”, disse o agricultor Enivaldo Laubestein que trabalha com cana-de-açúcar.

Laubestein foi um dos organizadores do “tratoraço” em Rio Claro junto com outros colegas rurais: “Houve uma suspensão mas isso não quer dizer que mais para frente o governador não possa implantar. Isso vai impactar e muito o poder de compra da população. Já houve o término do auxílio emergencial e estamos muito preocupados sobre como vai ser daqui pra frente. Por isso mantivemos o ato”, completou o agricultor.

O tratoraço em Rio Claro saiu por volta das 7h15 da Avenida Tancredo Neves e percorreu toda a Avenida Visconde do Rio Claro até chegar no ponto de partida. Enfileirados e com um caminhão de som a frente, os manifestantes levaram os tratores as ruas do município e chamaram a atenção por onde passaram. O ato ocorreu de maneira pacífica e contou com o apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito.

Mudou o discurso

Em nota, o governo estadual informou que a suspensão foi feita por causa da prolongamento da pandemia do coronavírus no estado e para não gerar prejuízos à população e aos segmentos econômicos impactados com a medida.

“Na nossa gestão, nada será feito em prejuízo das classes menos favorecidas. A eles devemos servir e atender suas necessidades, com serenidade e humildade”, disse o governador João Doria.