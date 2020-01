Prefeitura esclarece ação da Vigilância Sanitária na Via da Saudade

Nesta terça-feira (7), uma ação da Vigilância Sanitária na Via da Saudade chamou a atenção de quem passava pelo local. Algumas pessoas, que presenciaram a situação, questionaram a forma como os fiscais descartaram os alimentos vendidos pelos ambulantes.

Procurada pela reportagem do Jornal Cidade, a Prefeitura se pronunciou sobre a ação realizada na terça: “Os alimentos inutilizados pela Vigilância Sanitária durante a fiscalização no local estavam impróprios para consumo. A ação seguiu o procedimento padrão da Visa, que tem como objetivo principal zelar pela saúde pública. Os ambulantes já haviam sido notificados. O descarte de alimentos recolhidos em autuações do tipo é sempre feito na hora e na frente dos infratores por uma questão de transparência, para que não se levante dúvidas de que o material está mesmo sendo inutilizado e de que não será reaproveitado. O descarte foi necessário porque os alimentos comercializados estavam fora de temperatura adequada, sem armazenamento correto e sem indicação de prazo de validade, oferecendo riscos aos consumidores. A Visa explica ainda que, além de descartar os alimentos impróprios, forneceu aos infratores termo relacionando o material inutilizado e relação das infrações cometidas de acordo com as legislações municipal e estadual”.