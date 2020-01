Prefeitura conclui 65% das obras do novo Fórum

As obras para construção do novo prédio do fórum avançam em Rio Claro e 65% dos serviços já foram executados. No momento estão sendo instalados pisos intertravados no estacionamento e realizados serviços de pintura e elétrica, raspagem do granilite e aplicação de resina.

A previsão é de que as obras sejam concluídas em maio, prazo estabelecido em acordo firmado em março do ano passado entre prefeitura e a promotoria pública, com a concordância do governo do estado e da empresa responsável pelas obras.

“Temos interesse em concluir e entregar o novo prédio do Fórum que é tão importante para Rio Claro e microrregião”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “Conseguimos retomar essa obra que estava há anos parada e nossa expectativa é de que ela seja concluída no prazo previsto para oferecer melhores condições de atendimento à população e de trabalho aos profissionais do Judiciário”, acrescenta.

As obras para construção do novo prédio do Fórum foram iniciadas em 2010 e interrompidas em julho de 2014, na administração anterior. Depois de quatro anos de paralisação, a prefeitura conseguiu retomar a obra em 2018, graças a um trabalho conjunto realizado pela atual administração municipal em parceria com a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, com apoio do diretor do Fórum, juiz Cláudio Pavão.

“Essa parceria entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é muito importante. Com os poderes trabalhando de forma harmônica, quem ganha é a população”, frisa Juninho.

A finalização da obra conta com investimentos de R$ 5,04 milhões. “A prefeitura está acompanhando cada etapa do processo de execução das obras”, informa o secretário municipal de Obras, Paulo Roberto de Lima.

O prédio está sendo construído na Avenida Cidade Judiciária, no bairro Vila Nova, perto da Unesp (Universidade Estadual Paulista).