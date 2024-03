Na última terça-feira, 26 de março, às 16h05, a Polícia Militar foi chamada para atender a um acidente com vítima fatal na Rodovia Deputado Rogê Ferreira, no Km 74, cerca de 100 metros adiante, na área de Analândia, próximo a Rio Claro. O motorista Júlio Carlos de Oliveira, de 65 anos, faleceu no local. Ele estava conduzindo uma motocicleta Honda NXR 160 Bros branca, com placas de Analândia, quando ocorreu uma colisão com uma caminhonete Fiat Fiorino branca, de São João da Boa Vista, dirigida por um técnico óptico de 33 anos. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame do legista e posterior liberação para velório e sepultamento.

Mais tarde, às 18h05, na SP-191, no Km 73, aproximadamente 850 metros adiante, na pista leste, no trecho entre Rio Claro e Ipeúna, foi registrado um acidente fatal seguido de capotamento. O motorista Fábio Luiz Buoro, 54 anos, faleceu devido a esmagamento na caixa torácica. Ele estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz LS 1935, com placas de Rio Claro, quando perdeu o controle do veículo. O corpo foi encaminhado ao IML de Rio Claro para exame do legista. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária.

Por fim, às 23h15, foi registrado um furto em residência no bairro Regina Picelli, próximo à Estrada do Sobrado, na região norte de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 34 anos, relatou que estava em casa com suas duas filhas quando ouviu sua cachorra latindo e percebeu a presença de um intruso. O animal avançou contra o indivíduo, que fugiu imediatamente. A vítima informou o ocorrido ao marido, que estava no trabalho. Ao chegar em casa, ele avistou um suspeito próximo ao local, e a Polícia Militar foi acionada pelo número 190.