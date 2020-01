Polícia Militar fala sobre a segurança nos estádio de RC

A temporada 2020 do futebol rio-clarense já começou com o Rio Claro Futebol Clube na disputa do Campeonato Paulista da Série A-2 e o Velo Clube na Série A-3.

Neste domingo(26) às 16h Rio Claro recebe a primeira partida do estadual no estádio Augusto Schmidt entre o Galo Azul e a Penapolense. Na próxima terça-feira(28) às 20h será a vez do estádio Benito Agnelo Castellano receber o duelo entre Velo Clube e Rio Preto.

O Tenente Daniel da Polícia Militar de Rio Claro em entrevista ao Jornal da Manhã da rádio Jovem Pan News de Rio Claro falou sobre as condições dos dois estádios que foram liberados para receber as partidas e dos procedimentos de segurança que serão adotados. Confira no vídeo: