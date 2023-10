Na segunda-feira, dia 9 de outubro, às 14h30, a Polícia Militar de Rio Claro atendeu a uma ocorrência de acidente fatal na Avenida Brasil, em frente a uma empresa no Distrito Industrial. Leonardo Ferreira Sentinella, de 21 anos, faleceu após colidir sua motoneta com um caminhão. A vítima, que saiu do trabalho, desviou de um caminhão branco parado no meio da via, atropelou o motorista que estava amarrando uma carga e foi lançada sob outro caminhão azul. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Na madrugada de segunda-feira, na Avenida 30-BR, Jardim Brasília, região sul de Rio Claro, ocorreu um furto dentro de um ônibus. O motorista, de 55 anos, estacionou o ônibus Mercedes Benz branco, com placas de Araras-SP, em frente à sua residência para pernoitar. Logo em seguida, constatou o furto do módulo ABM e do painel do veículo. A ocorrência foi registrada às 20h35 do mesmo dia, na delegacia na Avenida da Saudade, no plantão policial, na Polícia Civil.

Na segunda-feira, às 20h40, na Avenida 74, Jardim Santa Maria, final da região norte de Rio Claro, ocorreu um flagrante de furto. Um homem de 45 anos foi detido pela Polícia Militar após furtar a bolsa de uma mulher de 54 anos na Rua 8 com Avenida 8, bairro Santa Cruz. Durante a prisão, foi apreendido um aparelho celular no carro Gol prata do suspeito, que tinha placas de Piracicaba-SP. A bolsa continha R$ 120,00, chaves e artigos religiosos. Foi arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo. Contudo, sem o montante necessário para o pagamento, a detenção foi mantida.

Na terça-feira, às 04h00, na Rua 15 com Avenida 17, bairro Consolação, região sul de Rio Claro, a Polícia Militar apreendeu produtos com suspeita de furto. Um suspeito de pele parda, que transportava um carrinho de mão, fugiu ao avistar os policiais. No local, os policiais apreenderam o carrinho de mão, um balde amarelo, uma ferramenta de corte, uma lona azul, um cortador de pisos e uma extensão elétrica.