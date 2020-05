A partir desta segunda (4) passa a ser obrigatório o uso de máscaras de proteção facial por passageiros do transporte intermunicipal em todo o estado de São Paulo. O decreto, assinado pelo governador João Doria, considera que o uso de máscara constitui medida adicional ao distanciamento social para conter a disseminação da Covid-19. Caberá às empresas de transporte coletivo intermunicipal, tanto nas linhas rodoviárias quanto nas suburbanas, proibir a entrada e a permanência de passageiros que não estiverem usando máscara de proteção facial no veículo.

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) reitera a orientação para que a população permaneça em quarentena e não faça viagens desnecessárias. O Sistema Intermunicipal de Transporte de Passageiros do Estado é composto por 91 empresas. Desde março, elas vêm sendo orientadas pela Artesp a reforçarem os procedimentos de limpeza e higienização interna dos veículos.

As permissionárias também deverão capacitar seus funcionários para orientar os passageiros e comunicar o público sobre as medidas preventivas adotadas pelas empresas. Além disso, devem ser disponibilizados aos trabalhadores os meios para reforçar as medidas de higiene, como a álcool em gel. As empresas também deverão considerar a dispensa do trabalho dos funcionários, quando isso for possível.