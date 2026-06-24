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Com mínima de 14 graus, a cidade terá aumento da nebulosidade e chuvas constantes ao longo do período, segundo o Climatempo

A previsão do tempo para Rio Claro nesta quarta-feira (24) aponta um dia de instabilidade e baixas temperaturas. Segundo dados do portal Climatempo, o município deve registrar sol entre muitas nuvens no período da manhã, mas com um aumento gradual da nebulosidade e a ocorrência de chuva prevista para o final do período matutino. A tendência de precipitação se mantém durante a tarde e a noite.

A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 14 graus. Para o restante do dia, a previsão indica que a máxima não deve ultrapassar os 18 graus, mantendo uma sensação térmica de frio constante, que deve variar entre 14 e 16 graus.

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Acumulado de chuva e umidade elevada

O volume de precipitação esperado para hoje é de 13,5 milímetros, com uma probabilidade de chuva calculada em 95%. Além da instabilidade, a umidade relativa do ar deve permanecer em patamares elevados, podendo alcançar a marca de 98% ao longo do dia.