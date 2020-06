Nas últimas horas, com os resultados dos exames, a Vigilância Epidemiológica de Cordeirópolis registrou mais 24 casos de Covid-19 e chegou ao total de 158 positivos da doença.

Até o momento, são 47 pacientes curados, 107 monitorados e quatro óbitos. Por conta do resultado positivo de dois funcionários que trabalham no prédio da prefeitura, o Paço Municipal permanecerá fechado até a próxima quarta-feira, para higienização e dedetização do espaço.

Fiscalização

Nesta sexta e sábado, dias 19 e 20, fiscais da Vigilância Sanitária visitaram 104 estabelecimentos comerciais em Cordeirópolis. Ao todo, além das notificações verbais, com apontamentos que variam entre aglomeração, falta de máscara e ausência de álcool em gel, dois bares foram notificados com o chamado auto de infração. Os estabelecimentos terão o prazo de 15 dias para defesa. Participaram do processo a Guarda Civil e Polícia Militar.