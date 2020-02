Orquestra Sinfônica tem vagas para turmas infantis

A Escola de Música Fábio Marasca, da Orquestra Sinfônica de Rio Claro, está com matrículas abertas para as turmas infantis de cordas (8 aos 11 anos), percussão (7 aos 12 anos) e para as turmas de violino, viola erudita, violoncelo e contrabaixo (a partir de 12 anos de idade).

A iniciativa atua como projeto de formação de músicos. Com excelência no ensino, inúmeros alunos já foram aprovados em vestibulares para cursos na área musical de universidades públicas, como USP, Unicamp e Unesp.

Desta forma, a Orquestra Sinfônica, com seus mais de 35 anos de existência, fez e continua fazendo história na cidade de Rio Claro, e conta com seu apoio para continuar fazendo a diferença na cultura e sociedade rio-clarense.

Confira detalhes par a realização das inscrições:

Cordas Infantil

Dos 8 aos 11 anos de idade

Aulas de segunda e quarta-feira, das 14h às 15h

Matrículas até 7 de fevereiro, das 14h às 20h

Taxa de matrícula: R$ 60,00

Percussão Infantil

Dos 7 aos 12 anos

Matrículas até 7 de fevereiro, das 14h às 20h

Aulas de quarta, das 19h às 20h; quinta, das 17h às 18h e das 18h às 19h

Taxa de matrícula: R$ 60,00

Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo

a partir dos 12 anos de idade

Matrículas até 7 de fevereiro, das 14h às 20h

Aulas de terça e sexta-feira, das 14h às 15h

Taxa de matrícula: R$ 60,00.