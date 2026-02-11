Foto: Divulgação/Arteris Intervias

Concessionária inicia esquema especial nas rodovias da região de Rio Claro com foco na segurança viária e atendimento via WhatsApp

A Arteris Intervias inicia nesta sexta-feira (13) uma operação especial para o feriado de Carnaval, com previsão de que mais de 700 mil veículos circulem pelas rodovias administradas pela concessionária. O volume esperado representa um aumento de 5,7% em relação aos dias normais de tráfego.

Para garantir o conforto e a segurança dos usuários até o dia 18 de fevereiro, a concessionária mobiliza uma estrutura completa que funciona 24 horas por dia. O suporte inclui carros de inspeção, guinchos, ambulâncias e monitoramento por câmeras em pontos estratégicos.

Atendimento digital e serviços gratuitos

Uma das principais novidades para esta operação da Arteris Intervias é a utilização do chatbot pelo WhatsApp (16) 3969-8491. A ferramenta visa agilizar o atendimento nas estradas, permitindo que os motoristas solicitem serviços gratuitos.

Pela plataforma online, o usuário pode compartilhar sua localização exata, o que otimiza o deslocamento das equipes de socorro e apoio operacional. O recurso, lançado no final do ano passado, promete maior eficiência durante o feriado prolongado.

Restrição de obras e fluidez no trânsito

Com o objetivo de evitar congestionamentos, as obras que exigem interdição de faixas estarão suspensas a partir de sexta-feira (13). A medida segue até as 14h da Quarta-Feira de Cinzas (18), priorizando a fluidez nos períodos de maior pico.

A concessionária também aproveita o período para apoiar a campanha nacional “Se liga ou eu ligo 180”, do Ministério das Mulheres. A iniciativa combate a importunação sexual e a violência de gênero, reforçando o respeito e a segurança nos espaços públicos.

Horários de maior movimento nas rodovias

Se você vai viajar, fique atento aos horários de pico previstos para as rodovias SP-330, SP-147, SP-191, SP-215 e SP-352: