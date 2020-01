Obra do Centro Esportivo do Capixaba é retomada em Araras

Ramon Rossi

O prefeito de Araras, Junior Franco (DEM), conseguiu retomar uma obra que estava parada e vai beneficiar moradores da região leste: a ampliação e modernização do Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba), localizado no José Ometto II.

A modernização do espaço inclui a reforma do campo de futebol e da quadra poliesportiva e construção de pista de skate. Melhorias na infraestrutura também serão realizadas no Centro Esportivo, como novas instalações elétricas e nova iluminação no campo de futebol, além de instalação de bebedouros, alambrado em todo o espaço e pisos de bloquete nos acessos internos ao complexo.

A previsão para o término das obras é de 180 dias. O projeto de ampliação e modernização do Centro Capixaba será realizado com recursos provenientes de convênio com o Governo Federal. A obra está orçada em R$ 396.468,18.

“Nosso governo está empenhado em fazer de Araras uma cidade cada vez melhor e estamos trabalhando por isso, com seriedade e responsabilidade. Retomamos essa obra no Capixaba, que há muito tempo estava parada, para garantir à população um espaço mais adequado para a prática de esportes e lazer. Com isso, queremos proporcionar mais qualidade de vida aos ararenses”, disse o prefeito.

Quadra de tênis

Paralelamente a esse contrato, a Prefeitura está construindo uma quadra de tênis também no Capixaba e outra no Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda, na região norte, visando ampliar o acesso da população à modalidade esportiva. Hoje em dia, a Secretaria Municipal de Esportes já disponibiliza escolinhas gratuitas de tênis a crianças e adultos.

O custo contratado para a execução das obras foi de R$ 435.762,38, dos quais R$ 402.111,03 serão de repasse federal, por meio de convênio com o Ministério da Cidadania, e R$ 33.651,35 serão de contrapartida municipal. O prazo contratual para a conclusão das obras é de seis meses.