Natal registra 835 mil veículos nas rodovias administradas pela AB Colinas

As rodovias administradas pela AB Colinas, concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, registraram um movimento de 835 mil veículos durante o Natal, entre os dias 20 e 25 de dezembro. Neste período foram contabilizados 45 acidentes, com 31 pessoas feridas e 2 vítimas fatais.

Castello Branco

A Rodovia Castello Branco (SP-280), cujo trecho de concessão vai do km 79 (Itu) ao km 129 (Tatuí), recebeu 257 mil veículos. Nela foram registrados 4 acidentes com 1 pessoa ferida.

SP-075

Pela rodovia SP-075 (Rodovias Archimedes Lammoglia, Prefeito Hélio Steffen, Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado e Santos Dumont), que liga Itu à Campinas, passaram 264 mil veículos durante o feriado e foram registrados 21 acidentes com 23 pessoas feridas e uma vítima fatal.

SP-300

Na SP-300 (Rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Marechal Rondon), entre Jundiaí e Tietê, cerca de 155 mil veículos transitaram neste feriado. Foram contabilizados 13 acidentes com quatro pessoas feridas e uma vítima fatal.

SP-127

A SP-127 (Rodovias Fausto Santomauro, Cornélio Pires e Antônio Romano Schincariol), entre os municípios de Rio Claro e Tatuí, recebeu cerca de 83 mil veículos e foram registrados seis acidentes com duas pessoas feridas.

Contorno de Itu

Na SPI-102/300 (Rodovia Engº Herculano Godoy Passos), que liga a SP-075 com a SP-300, foram contabilizados 76 mil veículos e foi registrado um acidente com uma pessoa ferida.