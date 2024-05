Na Estação Ferroviária, na Rua 1, secretaria de Turismo organiza doações recebidas

Várias frentes realizam campanhas e doações de todos os tipos estão chegando para população do Rio Grande do Sul

Diante do cenário de tragédia vivenciado no Rio Grande do Sul nos últimos dias, os olhos e as atitudes do país estão voltadas para ajudar as famílias atingidas pelos fortes temporais.

A cidade de Rio Claro segue com vários pontos de arrecadações de inúmeros itens que serão levados para centenas de cidades do sul. Tudo é importante neste momento para quem perdeu tudo ou quase tudo mas os principais pedidos estão em água potável, produtos de limpeza, higiene pessoal, vassouras, rodos e alimentos de fácil consumo (enlatados, bolachas, pães) – com validade não próxima do vencimento. Confira mais alguns pontos de arrecadações:

– Grupo Escoteiro Marechal Rondon está recebendo produtos de higiene pessoal e de limpeza. Levar os itens nos dias 8 (hoje) e 9 (amanhã) das 20h às 21h e no dia 11 (sábado) das 14h às 16h na sede do Grupo (Rua 13, número 44, esquina da Av. 25, Bairro do Estádio);

– Em uma iniciativa da Diocese de Piracicaba, todas as paróquias das 15 cidades que pertencem à diocese estão recebendo doações. Portanto, donativos podem ser entregues em todas as igrejas católicas de Rio Claro;

– Sesi local exclusivo para entregas de garrafas e galões de água potável (Avenida M-29, 441 – Jardim Floridiana);

– Portaria do Floridiana Tênis Clube (Avenida 1 JF, número 400 – Jardim Floridiana). Kits de higiene e limpeza, roupas de cama, íntimas e cobertores;

– Igreja Novo Rio Claro – vai providenciar o envio de cobertores. O valor de cada um é R$ 20,00. A chave PIX para colaborar é o e-mail: [email protected];

– Abaporu Educacional localizada na Avenida 16, número 41, Centro. O local está recebendo colchões, roupas de cama e banho (higienizadas), cobertores (higienizados) e produtos de limpeza;

– Tamaru Gourmet (Rua 8, número 268), A1 Motors (Rua 14, esquina da Avenida 24, número 2666) – locais recebem até sexta-feira (10) kits de higiene, leite em pó, água, mamadeiras, fraldas (infantis e geriátricas) e roupas.