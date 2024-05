O Dia das mães será celebrado neste domingo, dia 12 de maio e muitas pessoas aproveitam para presentar uma das principais figuras de suas vidas.

Segundo informações do Sindicato Comércio Varejista de Rio Claro, a expectativa de venda para a data é bastante grande, perdendo apenas para o Natal.

DE RUA

E pensando na melhor maneira para atender os clientes, o comércio funciona em horário especial. O comércio de rua, como é popularmente chamado, estará aberto até às 22 horas na sexta-feira (10), abrindo a partir das 8 da manhã. No sábado (11), o expediente será das 9 às 18 horas e no domingo (12), permanecerá fechado.

SHOPPING

O Shopping Rio Claro também prepara uma programação especial para a data. Cantatas estão acontecendo na praça de alimentação do centro de compras. Na sexta-feira, às 19h30, é a vez da Escola Maria Isabel realizar a apresentação e no sábado (11), às 18h Escola Qualificamax e às 19h30 Escola de Música Sol Arte.

HORÁRIO

O horário de funcionamento será normal, a praça de alimentação funciona diariamente das 11 às 22 horas e as lojas tanto na sexta quanto no sábado abrem às 10 e fecham às 22 horas. E o domingo (12), as lojas funcionam das 13 às 19 horas.

CAMPANHA

O Shopping Rio Claro realiza até 12 de maio a sua campanha do Dia das Mães. Com o slogan “Brilho de Mães” a campanha será no sistema compre & ganhe, que presenteará os clientes que fizerem suas compras no período da campanha com um lindo colar ponto de luz folheado. Para ganhar o brinde é muito simples: juntando R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente terá direito a 1 brinde, limitado a 2 brindes por CPF. Os valores são cumulativos dentro do período da promoção, e basta cadastrar os cupons de compra das lojas participantes no site www.promocaoshoppingrioclaro.com.br.

Presentes

O consumidor pretende desembolsar, em média, R$ 348 com presentes para o Dia das Mães este ano com compras feitas em pequenos negócios. Esse valor representa um aumento médio real de 9,3% ante o gasto na data no ano passado.