Motorista de aplicativo de Limeira é encontrada carbonizada em São Roque

A família da motorista de aplicativo Amanda Pereira Agostinho Giovannetti, de 29 anos, moradora no Jardim Colina Verde, em Limeira, confirmou para a Polícia Civil de São Roque que o corpo encontrado dentro do carro da família, na manhã de ontem, em uma estrada rural da cidade é mesmo da moça, que estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira. A certeza veio após a mãe e o padrasto da vítima irem ao IML de Sorocaba e reconhecerem o corpo. O reconhecimento foi formalizado na delegacia de São Roque, em seguida.

Uma testemunha, de 66 anos, encontrou o carro em chamas e acionou uma equipe da Polícia Militar Rodoviária. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou o corpo, no banco de trás. Também dentro do veículo foram encontradas uma cápsula de arma de fogo caída próxima a porta do motorista e uma caixa de fósforo. Pela placa do veículo – um Fiat Palio -, os militares descobriram que o carro pertence a uma mulher de Limeira e fizeram contato com ela.

A mulher alegou que quem usa o veículo é a filha, motorista de aplicativo, e que não conseguiam contato com moça desde a manhã da quarta-feira. O último contato foi com o namorado para avisar que estava indo para São Paulo, fazer uma corrida. A família foi chamada à Sorocaba, para onde o corpo foi levado. Não há suspeita sobre a autoria do crime, que passa a ser investigado na cidade onde o crime ocorreu.

*Informações do jornalista Carlos Gomide, da Educadora de Limeira