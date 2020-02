Menores tentam roubar com pedaço de pau e quase apanham da população no Centenário

Dois menores foram apreendidos por uma equipe de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM) na tarde deste sábado (22) na Rua 3 no Jardim Centenário.

Os policiais receberam a informação de que dois indivíduos estavam escondidos embaixo de um carro tentando escapar da população do bairro que queria agredí-los após eles tentarem roubar um celular. Os infratores chegaram até um homem e o ameaçaram com um pedaço de pau exigindo o aparelho. O homem reagiu, correu atrás dos adolescentes e contou com a ajuda da população. Os menores entraram então embaixo de um carro com medo de apanharem e só saíram com a chegada da polícia.

Equipe de RPM atendeu a ocorrência no Jardim Centenário

Levados até a delegacia, prestaram depoimento e foram levados para a carceragem.