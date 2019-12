Menina morre engasgada com chiclete em shopping do Rio

Uma criança morreu após engasgar com um chiclete na tarde deste domingo, 29, em um shopping center na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A menina identificada como Maria Alice, de três anos, estava acompanhada dos avós. De acordo com o Shopping Ilha Plaza, ela foi socorrida por brigadistas, que prestaram o atendimento de emergência e realizaram o procedimento padrão. Eles acompanharam a vítima e sua família ao Hospital Evandro Freire. Maria Alice chegou ainda com vida ao hospital, ficou em observação no CTI, mas não resistiu.