O abastecimento de combustível no Distrito Federal começa a ser normalizado.Foto Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O recente aumento no preço do combustível já pode ser percebido no bolso do rio-clarense. O levantamento divulgado no último sábado (21) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que os altos valores já estão sendo praticados nos postos do município.

O valor do litro da gasolina chega a quase R$ 6,00 em um estabelecimento, que tem venda do combustível a R$ 5,99. O menor valor praticado é de R$ 5,36, o que coloca a média do litro a R$ 5,56 em Rio Claro. Já o etanol surpreende com patamar acima dos R$ 4,00. O maior valor vendido é de R$ 4,59 e o menor R$ 4,09, o que projeta um valor médio do litro a R$ 4,24.

No início do mês de agosto, até o dia 7, de acordo com os dados da ANP, o preço médio praticado no litro do etanol em Rio Claro era de R$ 4,14. Já o da gasolina, no mesmo período, a média do valor era de R$ 5,46.

Região

Em Piracicaba o preço médio da gasolina está em R$ 5,64 e do etanol a R$ 4,22. Em São Carlos, a gasolina está sendo vendida em média a R$ 5,70 o litro, enquanto o etanol a R$ 4,39. Já na cidade de Limeira, a gasolina tem média de R$ 5,60/litro e etanol é encontrado a R$ 4,21.

O último reajuste anunciado pela Petrobras nas refinarias ocorreu na semana passada, o nono deste ano, em R$ 0,09. Dados do IBGE apontam que em 2021 o índice total do aumento é de 27,5%.