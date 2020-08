Foto Arquivo

A vereadora Maria do Carmo Guilherme, do MDB, foi indicada por aclamação pelo diretório municipal do partido oficialmente como pré-candidata a prefeita de Rio Claro para a eleição 2020. Conforme a coluna Farol antecipou na edição de quarta-feira (19) do Jornal Cidade, a decisão ocorreu através de reunião realizada de forma virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus, em que os emedebistas debateram o futuro da sigla.

Na semana passada, a possibilidade da parlamentar encabeçar a chapa surgiu com força após o presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, ‘convocar’ Maria para uma reunião em Brasília (DF), onde foi sinalizada essa vontade política do MDB. Nessa terça-feira, foi a vez da executiva estadual também se mostrar favorável e solicitou para a sigla dar prosseguimento ouvindo o diretório em Rio Claro.

A agora pré-candidata a prefeita municipal declarou que a decisão do partido foi recebida com muita satisfação. “Estou no MDB há mais de 30 anos, por isso recebo com muita emoção essa nova ‘missão’. Meu compromisso sempre foi e sempre será cuidar das pessoas, por isso abracei a profissão na assistência social e o trabalho na Câmara Municipal. Eu acredito que, pelo momento que estamos atravessando, o desafio do próximo prefeito será esse: governar para transformar a vida das pessoas”, destaca Maria do Carmo.

De acordo com o presidente do MDB Rio Claro, João Vieira, a pré-candidatura de Maria do Carmo “é um sentimento do partido na cidade e em todo o Estado pela sua atividade como vereadora e presidente estadual do MDB Mulher. Também um anseio de parte da população rio-clarense, onde ela se apresenta com média de 30% de intenção de votos e baixa rejeição”, disse. Na convenção partidária, em setembro, o nome da parlamentar deverá ser oficializado documentalmente. A escolha da pessoa que será vice na chapa não foi anunciada ainda.

No mês de março, o JC publicou uma pesquisa eleitoral em parceria com a Interativa Pesquisas em que o nome da vereadora Maria do Carmo Guilherme apareceu à frente dos adversários na espontânea, apesar do alto índice de indecisos. Já no levantamento estimulado, Maria do Carmo também foi destaque com 28,67% das intenções no primeiro quadro e com 31,17% das intenções no segundo, ambos índices são, separados, praticamente o dobro do segundo lugar, Gustavo Perissinotto (PSD).

Outro fator que levou à independência do MDB na eleição foi justamente o agora adversário pré-candidato a prefeito, Gustavo Perissinotto. Na semana passada seu grupo anunciou a escolha de Rogério Guedes (PSL) como vice na chapa. Os emedebistas tentaram a vaga através do vereador Anderson Christofoletti, mas, diante da eleição interna realizada, não foi escolhido.

Mulheres

Além de Maria do Carmo, também são pré-candidatas a prefeita em Rio Claro Márcia Berbel (PSB) e Aldenir Cardoso (PSOL)