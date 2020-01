Maratona aquática é opção de prática esportiva em Rio Claro

Uma das muitas modalidades esportivas que podem ser praticadas em Rio Claro é a maratona aquática. Embora não tão conhecida como outros esportes, a modalidade é excelente opção para quem busca a prática de exercícios físicos e até mesmo um novo estilo de vida.

A principal promotora da maratona aquática em Rio Claro é a ex-atleta da modalidade Cristiane Scopim, que treina diversos atletas na cidade e busca levar o esporte para cada vez mais pessoas. Kity, como é carinhosamente chamada nas piscinas, garante que a prática da maratona aquática traz diversos benefícios para os atletas: “É um esporte que melhora a qualidade de vida, ajuda a sair do sedentarismo, traz um bem-estar e ajuda demais na saúde. Além disso, a convivência gostosa que a modalidade traz é incrível. Temos exemplos de pessoas que perderam mais de 30 quilos, que saíram da depressão, tudo isso a partir da vivência da maratona aquática. Em Rio Claro temos a equipe VO2, que é na Academia Água Viva, e esse grupo se tornou uma grande família”.

Apesar de já ter mais de 20 pessoas na equipe, Cristiane acredita que a modalidade ainda pode crescer muito no município e torce para uma maior atenção das pessoas com o esporte. “Falta às pessoas olharem para a maratona com outra visão, falta enxergarem o esporte como esporte, até porque estrutura para o desenvolvimento nós temos aqui em Rio Claro, falta a visão”, afirma Kity.

A pouca visibilidade da modalidade, porém, não desanima a profissional, que segue amando o que faz e sonhando com possibilidades melhores no futuro: “A maratona aquática é muito satisfatória, não só quando se ganha, só de completar uma prova é uma satisfação imensa. O meu sonho é que as piscinas de Rio Claro voltem a funcionar visando ao incentivo para o esporte. A cidade precisa se abrir e ver que o esporte é a salvação de muitas coisas”.

A modalidade

A maratona aquática normalmente é disputada em mares, rios, lagos, entre outros, e consiste em provas de natação de longa distância. Em Rio Claro, as práticas são nas piscinas, com auxílio de equipamentos.

Como participar

Cristiane informa que todos aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre a maratona aquática e se interessarem pela prática da modalidade podem procurá-la na Academia Água Viva ou através do instagram @Kityrc.