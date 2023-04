Há 35 anos, um grupo de entusiastas amantes de veículos antigos fundavam o Antigo Auto Clube de Rio Claro. O “castelinho”, sede do clube, que fica na Praça Fausto Santomauro, localizado na Rua Dois esquina com Avenida Visconde do Rio Claro, reúne fundadores, associados, amigos e colaboradores para um bate-papo descontraído toda sexta-feira a partir das 20 horas. Quem se senta numa roda, com certeza irá ouvir milhares de histórias interessantes.

O aniversário é da entidade, mas quem recebe o presente são os leitores do ShowCar. Luciano Baroni é associado do Antigo Auto Clube desde 2008 e fala com satisfação das raridades que possui na atualidade. É dono de 14 clássicos, entre eles: Galaxie, F100, Dodge, Karmann Ghia, Fusca, Parati, Gol, Jeep, F600 e De Soto. Diz que sua única preferência é utilizar no dia a dia um carro antigo: “um dia vou trabalhar com uma D20, busco as crianças na escola com carro antigo… tenho para uso mesmo, entendendo as particularidades e características de cada veículo”.

Luciano com o Galaxie Landau e a Ford F100

A paixão começou através do tio Toninho, que era vizinho dele, desde criança Luciano mexia nos carros com o tio sempre junto: “a paixão pelo óleo, pela graxa e pela gasolina é o que nos move”, comenta, rindo. No período da faculdade (se formou em engenharia mecânica), quando passava de ônibus em frente ao Antigo Auto Clube, já sonhava em fazer parte da entidade, alguns anos depois de formado se associou ao clube e no ano passado se tornou presidente. “É uma alegria muito grande estar nesse meio com pessoas amigas que compartilham desse mesmo gosto”, comenta.

Para esta matéria, escolheu falar sobre a F100 preta do ano de 1962. “É um motor V8, 272, porém com a robustez dele em toda a parte da caminhonete tanto da parte da suspensão, quanto o próprio motor é algo bem empolgante”. A mecânica é toda original, mas Luciano customizou algumas partes da caminhonete. No interior da cabine optou por mais conforto e modernidade, alterando o material usado nos bancos e teto, substituiu o volante, mas manteve o painel original. Trocou a tapeçaria, colocou madeira na carroceria e as rodas agora são aro 22.

Não tem placa preta como alguns veículos que possui, porém a F100 está impecável e ‘invejável’. Ainda sonha com outros modelos que pretende comprar um dia, como um Cadillac por exemplo: “são clássicos que, se surgir oportunidade, pretendo ter”, afirma.

Os veículos são bem cuidados, com as devidas manutenções, Luciano também usa para o lazer com a família, que curte os carros com ele. Sua esposa prefere mais os modernos da atualidade, porém seus três filhos não: “tenho o Leonardo de 11, Ana Luísa de 9 e a Isabela de 4 anos e meio, e a paixão deles é eu ir buscá-los na escola com o Fusca, com o Landau, andar na F100, ir buscar com a Dodge por causa do ronco da Dodge, enfim, hoje meus filhos não deixam eu vender os carros, fazem chantagem, a Ana até chora”, comenta, satisfeito.

Outra admiradora dos seus antigos é sua mãe: “é uma incentivadora, me apoia, mas às vezes olha com certa desconfiança e comenta ‘Nossa, não acaba nunca? Outro carro? Onde vai pôr’, entretanto nós temos amigos com barracões onde guardamos alguns deles e fica tudo bem”.

Luciano também já influenciou amigos de infância, diz que é uma ‘contaminação boa’ e aumenta o círculo de amizades. O Antigo Auto Clube promove encontro de carros antigos na cidade e região, a partir do mês de abril estarão promovendo mensalmente no Jardim Público o Encontro Retrô com veículos antigos, bicicletas, motos, lambretas, colecionadores de livros, participação de bandas musicais, a Orquestra Filarmônica e o apoio da Prefeitura Municipal: “nós fizemos o ano passado, foi um experimento e foi algo muito bacana”.

Conta que o evento tem ambiente familiar e cunho social, como arrecadação de alimentos e campanhas na área de saúde. E em 2 de julho haverá o 31º Encontro de Veículos Antigos na Faculdade Claretianas.