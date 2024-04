Domingo Retrô celebrou 36 anos do AACRC e 85 do aeroclube de Rio Claro. Cada carro com sua própria história, resgatou a magia de tempos passados

No último dia 14, o Antigo Auto Clube de Rio Claro (AACRC) promoveu, no aeroclube da cidade, a primeira edição de 2024 do Domingo Retrô, um encontro de relíquias que celebra a nostalgia dos veículos antigos. O evento também marcou as comemorações do aniversário do Aeroclube (ACRC), que completou 85 anos, e do Antigo Auto Clube (AACRC), que, no final de março, alcançou 36 anos de atividade.

“Estamos retomando o Domingo Retrô, um evento gratuito para toda a família, onde o público pode conferir vários modelos de veículos antigos expostos, os quais marcaram época. Também dispomos de um espaço com food truck, atração musical, brinquedos infláveis e a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças”, comentou o presidente do AACRC, Roberto Júnior. Ele expressou sua gratidão pelo apoio recebido da Secretaria Municipal de Cultura, de outros auto clubes, como o Aircooled Club Rio Claro (ACRC) e a Família Pinga Óleo, além de pessoas da região, que prestigiaram o evento levando seus automóveis.

As raridades presentes eram verdadeiros tesouros sobre rodas. Desde uma elegante Pick-up Studebaker dos anos 50, com sua imponente carroceria, até os ágeis Volkswagen Fuscas dos anos 60, cada veículo contava sua própria história, como páginas de um livro de história automobilística. Entre eles, destacavam-se exemplares únicos e pouco vistos, como o raro Ford Mustang GT ou o clássico Landau, cada um despertando suspiros de admiração entre os presentes. Cada carro ou motocicleta presente era mais do que uma mera máquina; era um portal para uma era de elegância e charme atemporais.