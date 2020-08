Acontece nesta quinta-feira (20) a partir das 19h30 a LIVE com o cantor Júnior Hartung em prol de um subsídio global do Rotary Club de Rio Claro Sul, destinado à aquisição de uma UTI Móvel para a Santa Casa de Rio Claro.

As doações podem ser feitas no link abaixo via boleto ou cartão de crédito: https://www.vakinha.com.br/r/1252039/5305397, ou via depósito na conta:

SICOOB UniMais Banco: 756 (banco cooperativo do Brasil) Conta poupança

• Agência: 0001

• Conta: 63.541.720-0

Rotary Club de Rio Claro Sul

CNPJ 48.174.015/0001-00



A LIVE será transmitida no canal do Youtube do cantor Júnior Hartung:

https://www.youtube.com/watch?v=iGXc1eJqATA