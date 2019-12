Leão encara o Pato Basquete fechando o 1º turno do NBB

Vindo de duas vitórias seguidas, sobre Franca e São Paulo, o Leão volta à quadra hoje (19), às 20h, contra o Pato Basquete no Paraná pelo Novo Basquete Brasil.

O Rio Claro Basquete, que soma seis vitórias, oito derrotas e ocupa a 11ª colocação, encerra hoje o primeiro turno do NBB. O Pato Basquete ainda não venceu na competição, em 12 jogos foram 12 derrotas, e a equipe amarga a última colocação. A equipe disputa o último jogo do primeiro turno no dia 29 contra o São Paulo no Morumbi.

O Leão terá à disposição para o confronto de hoje os pivôs Gerson, Ansaloni e Lucão, os armadores Sahdi, Figueroa e Thiaguinho, os alas Baxley, Enzo Ruiz, Pastor, Lelê e Pedro Teruel.

O técnico Fernando Penna pede atenção mesmo enfrentando uma equipe que ainda não venceu.

“Estamos confiantes para mais um bom jogo, tivemos uma grande atuação ofensivamente contra o São Paulo, mas temos que ter os pés no chão. Sabemos que eles não venceram ainda, mas vendo os vídeos e as táticas, o único jogo que eles não tiveram chances de vencer foi contra Franca, em que eles jogaram muito mal. No último jogo contra Bauru eles tiveram a bola do jogo, mas acabaram perdendo na prorrogação. Temos que ficar atentos com alguns jogadores deles para conseguirmos essa vitória importante para seguirmos com o nosso objetivo, que é a classificação para o playoff”, afirmou Penna.

Vale destacar que os 12 primeiros colocados avançam aos playoffs. No mata-mata, as oitavas de final serão disputadas em uma melhor de três. A partir das quartas de final, as séries de playoffs adotarão o formato melhor de cinco. Em decisão tomada em conjunto pelos clubes que formam o Conselho de Administração, não haverá rebaixamento.