Latinhas e garrafas serão proibidas no Carnaval no Jd. Público

O carnaval está chegando e a grande maioria dos brasileiros adora aproveitar os dias de festa e cair na folia. E em Rio Claro não será diferente. Para as famílias que buscam uma diversão e atividades para agitar a data, a prefeitura municipal irá, pelo terceiro ano consecutivo, realizar as festividades no Jardim Público, nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro.

Mas, como em todos os lugares, as regras existem e precisam ser seguidas para que tudo ocorra dentro do previsto e programado pelos organizadores e autoridades responsáveis pela segurança do local.

Durante entrevista à Rádio Excelsior Jovem Pan, o comandante da Guarda Civil Municipal, Luis Fernando Godoy, junto do diretor da Secretaria de Turismo da prefeitura de Rio Claro, Fratello do Carmo, falou sobre os procedimentos adotados para o Carnaval 2020 no município. “Já fizemos diversas reuniões para tratar sobre o evento e a segurança necessária, e estamos trabalhando em conjunto para que tudo ocorra conforme o programado. No ano passado, por exemplo, não tivemos ocorrências de furtos, apenas ocorrências envolvendo veículos que estavam estacionados em guias rebaixadas. Aproveito e dou a recomendação: não estacione em guias rebaixadas, a menos de cinco metros da esquina, as leis de trânsito valem e sempre, mesmo que o Jardim esteja fechado para as festividades”, fala Godoy.

Ainda em relação à segurança, o comandante explica que não será permitida, como nos anos anteriores, a entrada de pessoas com latinhas, garrafas de vidro, coolers, capacetes e guarda-chuvas. “Nosso objetivo é trabalhar para que tudo funcione da melhor maneira, com segurança para todos. Essa medida é tomada pela Polícia Militar sempre em eventos de grande público”, explica.

Fratello do Carmo explica ainda que os bares no entorno do Jardim Público e estabelecimentos próximos estão sendo orientados também quanto à venda de produtos em garrafas de vidro e latinhas. “Não será permitido. As pessoas poderão entrar apenas com copos plásticos. Sobre alimentação, as pessoas podem levar, mas nada que esteja fechado em caixas e que a polícia ou a guarda não possa vistoriar. O evento é para toda a família, nosso objetivo é prezar pela segurança e também pela diversão de todos”, finaliza o diretor.