Nestes 90 anos, o leitor faz uma viagem junto aos profissionais que unidos desenvolvem o trabalho

Você já parou para pensar quantas mãos são necessárias para produzir um jornal? Quando a gente olha para a edição pronta, com matérias, fotos, anúncios, pode ter certeza: ela passou por muitas etapas. É um trabalho de construção diário que envolve inúmeros profissionais.

“Esse trabalho em conjunto de todas as pessoas que fazem o jornal impresso, que fazem o jornal digital, setor de redação, comercial, todos trabalhando em conjunto é fundamental para que a gente consiga ter um jornalismo de qualidade e de credibilidade”, cita Luis Augusto Magalhães, diretor executivo do Grupo JC de Comunicação.

Nesse contexto, é essencial que todos entendam a importância das suas tarefas e tenham autoconfiança. No setor de assinatura as colaboradoras estão prontas para atender: “O departamento de assinaturas conta com três planos. Temos a assinatura completa onde engloba o impresso mais o digital. Neste contexto o assinante recebe no conforto de casa as edições e também pode acessar pelo celular. Existe também a ‘weekend’ que é a assinatura aos finais de semana, onde são entregues os jornais sempre aos sábados e domingos e, por fim, somente a digital onde o leitor acessa a edição pelo celular e tem na palma da mão as notícias”, explica Adriano Nadai que é gerente comercial.

O departamento comercial também tem papel fundamental neste processo: “O JC se consolidou como uma janela muito importante para as empresas e os comerciantes. Temos muitos parceiros antigos que estão com a gente desde o início e diariamente novos clientes chegam, o que é muito prazeroso e mostra a força que temos como um local onde todos querem ser vistos”, acrescenta Adriano.

Para que o leitor fique bem informado o trabalho da redação é minucioso, passa por várias etapas e conta com importantes colaboradores como explica a chefe do departamento Carla Hummel: “Essa participação da comunidade, do nosso leitor, ouvinte, internauta, ela é fundamental. Muitos dos fatos que nós noticiamos eles chegam até nós através da colaboração do nosso público. Felizmente o JC já é um veículo de tradição na cidade e na região, um veículo de credibilidade, então as pessoas desenvolvem essa parceria. Elas costumam nos avisar quando acontece alguma coisa no bairro, no local de trabalho. E nós temos o trabalho também dos nossos jornalistas que cuidam das editorias específicas como política, segurança, cultura. Então esses profissionais já desenvolvem uma relação com os envolvidos nesses setores e as informações também chegam através desse relacionamento do jornalista com suas fontes e com a área que ele é responsável na empresa”.

Aline Beatriz Magalhães Ceron (diretora comercial do JC) junto com os irmãos Luis Augusto Magalhães (diretor executivo do JC ), Luis Eduardo Magalhães (diretor administrativo do JC) e os pais Lincoln e Silvia Magalhães

Todos esses profissionais já relatados também participam da produção de outros conteúdos, como os apresentados nos suplementos, cadernos especiais e Revista JC Magazine: “É um prazer fazer esse trabalho, esses produtos, porque no interior tem muito disso, o social é muito pujante. E a gente traz bastante isso, foca bastante, valoriza muito as matérias que saem na JC Magazine trazendo os valores da cidade, da região, de pessoas que foram embora de Rio Claro, mas que levaram muito conhecimento daqui ou que trouxeram muito conhecimento pra cá”, diz Aline Beatriz Magalhães Ceron, diretora comercial do Jornal Cidade.

Neste processo a internet também é uma importante e hoje fundamental aliada: “As notícias locais acabam tendo alcance global. O que acontece aqui em Rio Claro hoje acaba se espalhando para o mundo inteiro e isso é uma verdadeira transformação de alcance e de possibilidade das pessoas terem acesso ao nosso conteúdo”, afirma Luis Eduardo Magalhães que é diretor administrativo do Jornal Cidade.

Gráfica do JC, local onde o jornal é impresso e sai para a casa do leitor

Mas se na sede do JC é produzido todo o conteúdo que vai chegar até o leitor, na gráfica é onde a magia acontece e o Jornal Cidade se materializa na versão impressa. Por um sistema chega no computador da gráfica página a página feita na redação. Esse material é transferido para uma chapa, que depois é liberada para a impressão.

“Na gráfica sempre estamos 100% focados no que estamos fazendo porque qualquer deslize gera uma perda material. A gente não quer que o material vá ruim para o cliente, para o assinante. Então a gente tem que estar sempre atento à qualidade do jornal, se não está saindo algum borrão, desfocado, a quantidade certa, as cores certas, então é um processo que é bem trabalhoso”, cita Rodrigo Souto que é líder de impressão Jornal Cidade.

“Pelo volume que temos está em torno de 30 toneladas de papel que a gente consome para a produção final. Para isso a gente sempre tem que manter o estoque de papel, de chapa, para pode atender o dia a dia do nosso trabalho”, complementa Gerson Roni que é gerente-geral da gráfica do Jornal Cidade.

Por fim, com o jornal pronto é hora da distribuição. Cada entregador sai da gráfica com uma média de 300 a 500 jornais para ser levado até a residência do assinante. Cada um tem o seu setor definido e os endereços em mãos.

O Grupo JC de Comunicação ainda é casa da Rádio Jovem Pan News Rio Claro (FM 106,1) com dois programas diários ao vivo. O Jornal da Manhã de segunda a sábado sempre às 8 da manhã e o Jornal de Esportes de segunda a sexta a partir das 11 da manhã, ou seja, informação 24 horas ao alcance do público.