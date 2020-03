JOÃO GABRIEL E LUCIANO TRINDADE – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os jogos do Campeonato Paulista que acontecerem na capital do estado terão portões fechados a partir deste sábado (14), numa tentativa de conter a pandemia de coronavírus.

O São Paulo confirmou ter sido avisado que a medida valerá para o clássico deste sábado, às 19h, contra o Santos, no Morumbi. O clube ainda estuda como lidar com a situação e o que fazer com os torcedores que já adquiriram ingresso para a partida.

A decisão foi da Federação Paulista de Futebol (FPF), que a comunicou aos clubes do campeonato. Portanto, além da casa são paulina, o Pacaembu, o Allianz Parque e a Arena Corinthians não poderão receber público. Ainda não se sabe até quando a medida será adotada.

No domingo (15), Corinthians e Ituano, às 16h, em Itaquera, também não terá torcida. O clube disse que suspendeu a venda de ingressos para o duelo e também para o clássico contra o Palmeiras, marcado para dia 22.

Na quinta-feira (12), o governador do estado, João Doria (PSDB), afirmou que não tomaria nenhuma medida nesse sentido.

“Não há nenhuma recomendação para o cancelamento de eventos, esportivos, musicais, de entretenimento ou conteúdo. Temos que ter cuidado para não levar pânico, que é um efeito extremamente nocivo para a economia de uma cidade, de um estado, de um país”, declarou.

Segundo o hospital Albert Einstein, São Paulo tem 98 casos confirmados de coronavírus. No país, já são mais de 100.

Também a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) determinou aos clubes do estado que suspendam a venda de ingressos e disse que aguarda diretrizes de órgãos governamentais para tomar uma decisão final sobre a presença de torcedores nas arquibancadas.

No Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha informou que as partidas do próximo final de semana das duas primeiras divisões adotaram a mesma medida.

A decisão de não ter público em eventos esportivos tem sido comum em diversos países da Europa antes de suspender definitivamente o futebol no país. O caminho foi seguido, por exemplo, pela Itália e pela França.

Nesta sexta, o Campeonato Inglês anunciou a suspensão de seus jogos, fazendo com que todas as principais ligas do continente estejam paradas neste momento.