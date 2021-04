O caderno Classificadão, na edição impressa do Jornal Cidade deste domingo (18), traz quase 100 vagas de emprego disponíveis em Rio Claro e em outras cidades do Estado de São Paulo e do País. Os anúncios, também disponíveis na versão digital do JC no aplicativo e no www.jornalcidade.net, são para as mais variadas áreas de atuação.

Entre as vagas de emprego disponíveis estarão: doméstica, comprador, auxiliar comercial, eletricista, técnico de segurança do trabalho, soldador, recepcionista, vendedor externo, auxiliar de serviços, pedreiro, atendentes no ramo de construção, estagiários, enfermeira, analista contábil, motorista, entre dezenas de outras.

O Jornal Cidade está disponível nas bancas e em pontos de revenda autorizado. Para assinar e ter acesso ao conteúdo também digital basta ligar para o 3526-1000 em horário comercial ou clicar aqui e assinar pelo site. Assinantes recebem a edição diretamente em casa nas primeiras horas da manhã. Boa leitura!