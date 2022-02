A Prefeitura de Rio Claro informou que não está aplicando aumento real no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. O tributo tem a primeira parcela de vencimento no próximo dia 28 de fevereiro, último dia deste mês. O reajuste no valor pago pelos contribuintes, no entanto, é referente à atualização monetária, de 10,25%, relativa à inflação aferida entre outubro de 2020 e setembro de 2021 de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE.

Muitos proprietários de imóveis ainda não receberam o carnê. A administração municipal informa que os Correios estão fazendo a entrega dos documentos. São quase 100 mil carnês impressos este ano. A previsão é de que todos sejam entregues até o próximo dia 22, na semana que vem.

Quem não receber o boleto até essa data deve buscar a segunda via no site da Prefeitura ou solicitar no WhatsApp pelo número (19) 9 9352-9085, informando o código reduzido e quais parcelas quer ter em mãos. A cota única paga à vista até o próximo dia 28 rende 10% de abatimento no valor total do carnê. Já as parcelas pagas em dia valem 3% de desconto em cada parcela, sendo que a primeira também vence no dia 28.

Além da rede bancária credenciada, aqueles que estiverem com seu boleto podem pagar o tributo com o Pix. Basta utilizar o QR Code que vem impresso em cada parcela do boleto.