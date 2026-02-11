Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, a instabilidade atmosférica segue influenciando as condições do tempo, conforme aponta o IPMet. O estado de São Paulo registra áreas de chuva principalmente nas regiões noroeste, norte, nordeste, centro e leste. Para o município, a manhã pode ter períodos de sol entre nuvens, mas a partir da tarde há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas, algumas com possibilidade de descargas elétricas.

As temperaturas começam a apresentar elevação gradual a partir de quinta-feira (12). No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã foi de 19,2°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 26°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.