Indivíduo mata ex-mulher e irmã com facadas em Brotas

Duas irmãs foram mortas à facadas por um indivíduo na manhã desta segunda (27), em Brotas.

As vítimas Antonia Simonia Favoretto, de 49 anos, e Helena Favoretto, de 56, estavam em um sítio onde moravam quando foram surpreendidas pelo assassino, que é o ex-marido de uma das irmãs. O indivíduo golpeou as duas mulheres com uma faca.

As irmãs chegaram a ser socorridas, mas morreram logo na sequência. Após atacar as vítimas, o criminoso tentou suicídio com a mesma faca que usou para golpeá-las, porém resistiu aos ferimentos.