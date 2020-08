O Espaço Livre da Vila Martins foi atingido por um incêndio no início da noite desta sexta-feira (28), em Rio Claro. O local é conhecido pela realização da feira do produtor rural e por abrigar o barracão da escola de samba UVA (Unidos da Vila Alemã).

Até o momento, não se sabe ao certo a causa do incêndio, mas acredita-se que algum tipo de problema na rede elétrica teria originado as chamas.

A principal área atingida pelo fogo é o barracão utilizado pela UVA, onde se encontravam fantasias, adereços e outros itens carnavalescos usados pela escola. De acordo com o presidente da agremiação, Aldo Alves de Oliveira, apenas os carros alegóricos não ficavam no local. “Ficamos apreensivos, pois acredito que perdemos tudo, um incêndio assim dificilmente deixa algo escapar. O alívio é por ninguém ter se ferido, mas é o fim de um sonho e de tudo que batalhamos para construir”, comenta.

Produtores rurais, que davam início à feira, presenciaram o início das chamas, mas conseguiram escapar do fogo. “Já tinha bastante gente por aqui, era a primeira vez que poderíamos colocar mesas, o pessoal poderia vir e ficar na feira, desde o início da pandemia. Percebemos o fogo na área do barracão da UVA e começamos a sair correndo, pegar as coisas da feira, para evitar que o problema fosse ainda maior”, relata o vendedor de ovos Fabio Alves.

As chamas no local foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros de Rio Claro. Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar também atuaram na ocorrência no espaço livre.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Reforma

No dia 28 de abril teve início a reforma no barracão. O galpão recebeu uma série de benfeitorias para melhor atender os produtores rurais. A reforma, além de outros serviços, foi realizada na rede elétrica que alimenta o espaço.

VÍDEO

Imagens cedidas pelo produtor rural Fabio Alves mostram o início do incêndio no local: