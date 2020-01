Homem é morto a tiros no Jardim Progresso

Foi registrado em Rio Claro nesta quinta-feira (9) o homicídio de Hendrio Wellington Palma, de 37 anos. O crime aconteceu na Rua 6, no Jardim Progresso. Este foi o segundo assassinato do ano no município.

De acordo com informações da Polícia Militar, que atendeu à ocorrência, testemunhas afirmaram que a vítima estava em um bar quando um outro indivíduo chegou de motocicleta e chamou pelo seu nome. Ao sair na calçada, Hendrio foi atingido pelos disparos e morreu no local.

A Polícia ainda informou que a vítima tinha passagens pelos meios policiais e que já esteve no sistema prisional, mas estava em liberdade desde 2018. Segundo a PM, as passagens dele eram por roubo, furto e tráfico de drogas.

Equipes da perícia, do Samu e da Polícia Civil também estiveram no local da ocorrência.