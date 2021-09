Prefeitura quer investimentos no espaço público reurbanizado da antiga Estação Ferroviária que será destinado para comércio de lanchonete ou cafeteria

Um antigo projeto deve sair do papel através do governo do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Trata-se da concessão do histórico imóvel da ‘Casa Amarela’, localizada dentro da Praça do Ferroviário na Rua 1 com Avenida 5, para a exploração da iniciativa privada. Um projeto de lei, que permitirá a autorização de uso do bem público, será votado nesta quarta-feira (8) em sessão ordinária da Câmara Municipal.

A propositura, de autoria do próprio chefe do Poder Executivo, destina o imóvel à concorrência pública. “O concessionário estará obrigado a proceder à decoração do local com tema da história ferroviária, uma vez que o local abrigava a Estação Ferroviária, de tanta tradição enraizada no povo de nossa cidade, e que terá sua memória preservada também através desse estabelecimento”, diz no texto Perissinotto.

O projeto de lei indica uma concessão pelo prazo de cinco anos, prorrogáveis por igual período. A indicação do poder público é para que a Casa Amarela seja utilizada com viés econômico de lanchonete ou cafeteria. A matéria deu entrada há poucos dias no Poder Legislativo e recebeu parecer pela legalidade em conjunto entre as comissões permanentes.

Relembre

O imóvel histórico passou por longa restauração desde a construção da Praça do Ferroviário, que contempla ainda uma fonte luminosa, teatro de arena, pista de skate e a Casa de Controle. O espaço público de forma geral foi entregue em dezembro de 2016, último ano de gestão do então prefeito Du Altimari. Naquela época, já se falava em possível exploração comercial da Casa Amarela através de investimentos privados.

Posteriormente, novas obras foram necessárias durante o Governo Juninho, projeto de construção e restauro conta com investimento superior a R$ 3 milhões, sendo R$ 2,9 milhões do Ministério do Turismo e cerca de R$ 250 mil de contrapartida do município.