Nesta semana o Jornal Cidade trouxe em suas páginas a realidade em que se encontra o prédio centenário da escola Marcello Schmidt localizado na Avenida 1, área central. Na publicação, além de chamar a atenção aos riscos estruturais apontados pela Defesa Civil de Rio Claro, outra passagem ganhou notoriedade e repercutiu entre os leitores: o fato de o imperador Dom Pedro II ter se hospedado no casarão quando ele ainda era propriedade de José Estanislau de Oliveira, o Visconde do Rio Claro. Por isso a reportagem foi em busca de mais detalhes desta visita, a fim de fazer uma viagem no tempo e relatar esse importante fato histórico.

Segundo e último imperador do Brasil, Dom Pedro II foi um entusiasta da tecnologia: “Foi em seu governo que foram construídas as primeiras linhas telegráficas e a primeira estrada de ferro do Brasil. A primeira visita de Pedro II a Rio Claro foi em 20 de setembro de 1878 e foi algo rápido. Se hospedou onde hoje é o prédio da escola para no dia seguinte partir e inaugurar a ferrovia de Cordeirópolis a Araras. Consta que nesta oportunidade ele deixou de presente uma espada da Guarda Nacional que hoje fica guardada na Loja Maçônica Estrela do Rio Claro na Rua 4 com a Avenida 9”, esclareceu José Roberto Sant’Ana, jornalista e pesquisador da história da cidade de Rio Claro.

Sant’Ana ainda cita que a segunda visita da Pedro II foi mais ampla e teve a companhia de uma comitiva: “A vinda a Rio Claro teve como objetivo principal a inauguração do Matadouro Municipal em novembro de 1886. O imperador aproveitou a oportunidade para conhecer outros pontos da cidade, como o Gabinete de Leitura, onde ao sair deixou sua assinatura no livro de visitas. Esteve também na Estação Ferroviária e no Jardim Público”.

No contexto político, essa segunda visita também repercutiu e marcou: “Naquela época estava em curso a campanha republicana e Rio Claro tinha eleito o primeiro governo republicano no país. Apesar do contexto, como um representante legítimo da monarquia, Dom Pedro II esteve na cidade e percorreu vários pontos”.

Saiba mais

Dom Pedro II governou o Brasil durante 49 anos, entre 23 de julho de 1840 e 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República. Por meio do “Golpe da Maioridade”, foi nomeado imperador em 23 de julho de 1840, quando tinha apenas 14 anos de idade.