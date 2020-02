Grupo Ginástico retoma a tradição e alegria do Carnaval

Resgatando a tradição do melhor Carnaval do interior paulista, o Grupo Ginástico já lançou a sua programação carnavalesca 2020. Tradicionais bailes, shows, matinê e apresentações de escolas de samba marcam a festa mais popular do País no clube.

A intenção da nova diretoria, presidida por William Nagib Filho, é resgatar a alegria do famoso Carnaval que fez o Grupo Ginástico Rioclarense ser conhecido como o ‘Palácio Encantado’. Mesmo antes da posse, aconteceram reuniões para alinhavar os detalhes da Folia de Momo.

De acordo com Fernando Brunini, assessor da presidência, a história do Ginástico é tão antiga quanto a dos desfiles de rua. “Desde a sua fundação há 101 anos, era tradição organizar bailes e eventos carnavalescos. Dentre as famílias fundadoras, destacam-se os Meyer, com a entusiasta Lídia Meyer, que organizava os blocos”, relembra Brunini.

A programação deste ano visa contemplar todas as faixas etárias, uma vez que a diretoria visa atender os associados, retomando a alegria e a magia do Carnaval. A diversão começa no próximo dia 8, às 18h, com o ‘Farra Folia’, reunindo os grupos ‘Balaio de Gato’, Tem Fuzuê e ‘Batuque da Nega’. Já no dia 15, a partir das 18h, o tradicional ‘Sambas e Bandeiras’, com a participação das Escolas de Samba de Rio Claro e, diretamente de São Paulo, a Vai Vai. Para animar ainda mais a festa, ‘Encontro de Batuqueiros’.

No dia 23 de fevereiro, tem o Bloco ‘GG Folia’ e show com o cantor, compositor, instrumentista e sambista Arlindinho Cruz, a grande sensação do samba carioca, com abertura do Grupo Surreal. Fechando com chave de ouro a programação, no dia 24 tem Matinê Aquática, das 13h às 17h, e o esperado ‘Baile do Branco e Preto’, a partir das 21h.

“O branco e o preto são as cores do Ginástico e tempos atrás, para ter mais uma noite para os foliões, foi criado o Baile ‘Branco e Preto’, na sexta-feira, proporcionando aos associados cinco noites de alegria. Há três anos, fui convidado pelo então presidente Ademir Cupido para fazer uma noite no GG. Optei pelo retorno do ‘Branco e Preto’ para a volta do verdadeiro Carnaval, com marchinhas, sambas-enredos, passistas e mulatas. Neste ano, o baile contará com decoração, confete e serpentina, num revival dos bons tempos”, explica Brunini.

Vale ressaltar que os associados do Clube de Campo terão livre acesso à programação de Carnaval do Grupo Ginástico. Reserve já seu abadá na Secretaria do GG! Você não pode perder. Mais informações: (19) 3522-3344.