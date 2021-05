ARTUR RODRIGUES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (19) uma projeção da vacinação contra a Covid-19 de pessoas entre 55 e 59 anos e de professores em julho.



De acordo com o cronograma divulgado, pessoas dessa idade seriam imunizadas entre 1º e 20 de julho.



A partir do dia 21 de julho, será a vez dos professores e profissionais de educação entre 18 e 46 anos, de acordo com a projeção. O calendário leva em conta as previsões de chegada de vacinas do Ministério da Saúde.



O governo também afirmou que finalizará a vacinação de pessoas com deficiências e comorbidades em junho.

No dia 21, começa a vacinação das pessoas com deficiência permanence beneficiárias do BPC e pessoas com comorbidades entre 45 a 49 anos. A partir de 28 de maio, serão vacinadas as pessoas com deficiência permanente e comorbidades de 40 a 44 anos.



“Esperamos em junho terminar todas as comorbidades até 18 anos e também as pessoas com deficiência. Não só aquelas com deficiência permanente que estão no BPC, mas todas com deficiência permanente”, disse Regiane de Paula, coordenadora estadual de imunização.



Regiane afirma que aguarda as doses do Ministério da Saúde para estabelecer o dia exato em que vai começar a vacinação da população entre 55 e 59 anos em julho.